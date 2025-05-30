Дмитрий Аленичев обратился к Матвею Сафонову в преддверии финала Лиги чемпионов
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев публично обратился к российскому голкиперу «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову в преддверии финала Лиги чемпионов. В матче за престижный еврокубок парижане встретятся с миланским «Интером». Игра пройдёт 31 мая в Мюнхене.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Хочу обратиться к Матвею. Передаю ему большой привет! Хотелось бы, чтобы Матвей 31 мая после игры поднял над головой Кубок Лиги чемпионов. Это то, о чём мечтает каждый футболист. Мне это посчастливилось сделать. Теперь хотелось бы, чтобы Матвей повторил такой значимый для футболиста успех», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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