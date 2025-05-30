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«Усман обладает безграничным талантом». Иньеста высказался о прогрессе Дембеле в «ПСЖ»

«Усман обладает безграничным талантом». Иньеста высказался о прогрессе Дембеле в «ПСЖ»
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мыслями о прогрессе своего экс-одноклубника Усмана Дембеле, ныне выступающего в составе «ПСЖ».

«Есть моменты и ситуации, через которые каждый проходит в течение своей карьеры. Контексты и команды меняются, партнёры по команде меняются, атмосфера тоже меняется, и в конце концов нужно найти баланс между всеми этими параметрами, чтобы хорошо выступать.

Очевидно, что Усман обладает безграничным талантом и отличными качествами. Он развил его в «Барселоне» и продолжает делать это в Париже», — приводит слова Иньесты Le Figaro.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 13 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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