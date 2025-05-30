Созин: если тренер-Карпин хочет работать в «Динамо» — не надо мучить его в сборной России

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на информацию об интересе московского «Динамо» к главному тренеру сборной России Валерию Карпину. Ранее сообщалось, что бело-голубые обсуждают условия контракта с Карпиным.

«Я ни в коем случае не хочу Карпина в чём-то обвинять. Каждый человек ищет, где ему лучше. Но не понимаю, как тренер сборной может предлагать себя в клубы. И снова совмещать эти должности. Гендиректор РФС говорил, что тоже против совмещения, но сейчас, видимо, соглашается на него. Почему?

Если позиция руководства РФС, что тренер должен быть не занят в клубе – вы можете просто не заставлять Карпина работать в сборной? В таком случае надо просто найти для национальной команды другого специалиста. У нас что, нет других тренеров? Руководитель сборной – это всё же почётная, ответственная и государственная должность.

Безусловно, Карпин – уважаемый человек в нашем футболе. У него были и удачные тренерские сезоны, он играл на высоком уровне. Но есть же правила по совмещению. Если тренер-Карпин хочет работать в «Динамо» или в любом другом клубе – то не надо мучить его в сборной России. Так всем будет спокойнее: не будет лишних слухов и напряжения, как в клубе, так и в национальной команде. У сборной – своя история, у «Динамо» – своя.

Больше всего поражает, что в РФС на всю информацию в СМИ не обращают внимания, ничего не объясняют. Сначала молчали про «Химки», потом – про стыки и их не самый спортивный статус, теперь – про возможное назначение Карпина в «Динамо». Понимаю, что Александр Дюков может быть слишком занят, чтобы комментировать вообще всё, но, может, Максим Митрофанов выйдет и ответит на вопросы, которых накопилось немало?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».