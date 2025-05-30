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«Зенит» объявил об уходе Огнена Мимовича

«Зенит» объявил об уходе Огнена Мимовича
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Санкт-петербургский «Зенита» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды Огнена Мимовича. Футболист покидает стан сине-бело-голубых по окончании арендного соглашения.

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«Срок действия арендного соглашения между сине-бело-голубыми и турецким «Фенербахче» подошёл к концу, футболист вернётся в расположение своего клуба. Футбольный клуб «Зенит» благодарит Огнена Мимовича и желает удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне защитник сборной Сербии провёл за «Зенит» шесть встреч во всех турнирах. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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