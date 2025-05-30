В «Спартаке» Кострома заявили, что клуб должен быть основой для сборной России

Управляющий клубом «Спартак» Кострома Илья Станиславский высказался об амбициозных планах руководства команды. Он заявил, что костромской клуб планирует стать базовой командой для сборной России.

«Выход в Первую лигу – очень важный шаг и один из запланированных шагов, который приведёт нас в РПЛ. У нас есть философия клуба, в которой прямо прописано, что «Спартак» Кострома должен быть основой для сборной России. У нас далекоидущие планы, и мы хотим их реализовать», — сказал Станиславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам сезона-2024/2025 «Спартак» Кострома вышел в Первую лигу.