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В «Спартаке» Кострома заявили, что клуб должен быть основой для сборной России

В «Спартаке» Кострома заявили, что клуб должен быть основой для сборной России
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Управляющий клубом «Спартак» Кострома Илья Станиславский высказался об амбициозных планах руководства команды. Он заявил, что костромской клуб планирует стать базовой командой для сборной России.

«Выход в Первую лигу – очень важный шаг и один из запланированных шагов, который приведёт нас в РПЛ. У нас есть философия клуба, в которой прямо прописано, что «Спартак» Кострома должен быть основой для сборной России. У нас далекоидущие планы, и мы хотим их реализовать», — сказал Станиславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам сезона-2024/2025 «Спартак» Кострома вышел в Первую лигу.

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