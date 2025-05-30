Наумов: у Семака такой авторитет, что руководство «Зенита» не решилось на смену тренера

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

«У Семака такой авторитет, а также он шесть раз подряд становился чемпионом России, что руководство «Зенита» не решилось на смену тренера. Нет смысла менять, ведь ошибки бывают, и этот сезон оказался провальным. Сейчас нужно исправить допущенные ошибки. Если Семак в первом круге нового чемпионата ничего нового не придумает и команда продолжит проваливаться, тогда, возможно, будет принято решение об отставке», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.