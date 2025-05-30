Рафинья высказался о продлении своего контракта с «Барселоной»

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал продление контракта с каталонским клубом. Стороны заключили новое соглашение до лета 2028 года. Предыдущий контракт футболиста был рассчитан до 2027 года.

«Это была моя цель с момента приезда: остаться здесь на долгие годы, даже больше, чем было прописано в моём старом контракте. Я думал об этом с первого момента приезда. Но я знал, что для продления контракта я должен хорошо выступать и выкладываться на полную в каждой игре и на каждой тренировке.

Контракт продлён только на один год? Мы достигли соглашения, и я, и клуб решили, что так будет лучше. Если нам придётся продлить контракт ещё раз, мы сделаем это без проблем», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.