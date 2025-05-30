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«Монако» поздравил Александра Головина с днём рождения

«Монако» поздравил Александра Головина с днём рождения
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Пресс-служба «Монако» поздравила российского полузащитника команды Александра Головина с днём рождения. Сегодня, 30 мая, хавбеку сборной России исполняется 29 лет.

«Александру Головину сегодня исполняется 29 лет. С днём рождения нашего полузащитника», — сказано в сообщении пресс-службы «Монако», которое было опубликовано в социальной сети X.

Фото: Скрин записи ФК «Монако» в социальной сети X

В завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Головина с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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