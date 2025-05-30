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«Динамо» близко к трансферу Осипенко за € 1,5 млн

«Динамо» близко к трансферу Осипенко за € 1,5 млн
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Московское «Динамо» близко к трансферу защитника «Ростова» Максима Осипенко. Сумма будущего трансфера должна составить € 1,5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Сейчас сторона игрока обсуждает личный контракт с «Динамо». Точка в переговорах не поставлена, но стороны продвигаются.

Ранее о вероятном переходе Осипенко в «Динамо» сообщал «Спорт-экспресс». Интерес к Осипенко также приписывали «Краснодару», «Зениту», «Спартаку» и «Локомотиву». При этом сообщалось, что «Ростов» устроит массовую распродажу своих футболистов ближайшим летом, также из клуба уйдут руководство и тренерский штаб.

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