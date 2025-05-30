В «Спартаке» Кострома высказались об усилении состава после выхода в Первую лигу

Управляющий клубом «Спартак» Кострома Илья Станиславский высказался о задаче команды в Первой лиге, куда она вышла по итогам сезона-2024/2025.

«Наша задача в Первой лиге — сохранить прописку, ведь мы понимаем разницу между этими двумя чемпионатами. Мы будем усиливаться, но сохраним костяк команды. Будут точечные усиления. Мы уже проходили историю, когда вылетели из «Золота» в «Серебро». Тогда мы сделали неправильный выбор, поменяв большое количество футболистов. Нам казалось, что они были сильнее. Может, это и так, но они были не сыграны. К сожалению, получилось так, а в этот раз такой ошибки совершать не будем — поменяем по минимуму и сохраним свой стиль, за который нас многие ругают.

У нас не стоит задачи арендовывать состоявшихся игроков у клубов РПЛ. У нас был неудачный опыт аренды опытных футболистов. Опытный игрок приходит с определённым багажом тренировок и знает, как ему надо тренироваться и как тренируются в других клубах. Он сравнивает и не идёт на некоторые наши тренировки, ведь не хочет тренироваться больше, чем в других командах. Он благодаря своему опыту начинает жаловаться, комментировать это другим игрокам, и возникает некоторое недовольство, ведь молодёжь тянется за ним — он же опытный. Для нашего тренерского штаба это не очень приятная история. Гораздо приятнее работать с молодыми игроками, которые хотят развиваться и верят своему тренерскому штабу», — сказал Станиславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.