Артём Дзюба пять раз попадал в сборные тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба пять раз попадал в сборные тура РПЛ по версии «Чемпионата». Аналогичный показатель – у Максима Осипенко («Ростов»), Ивана Облякова и Матвея Кисляка (оба – ЦСКА), Вендела и Нино (оба – «Зенит»), Мирлинда Даку («Рубин»), Диего Косты («Краснодар») и Бителло («Динамо» Москва). Рекордсмен по попаданию в такие сборные – Алексей Батраков («Локомотив»).

Кто ещё попадал в сборные тура РПЛ на протяжении сезона – можно узнать по ссылке.

Сегодня «Чемпионат» запустил спецпроект, в котором каждый читатель может собрать свою сборную сезона РПЛ. За 30 туров в символические сборные попали множество игроков из разных клубов РПЛ. Каждый футболист, выбранный нами дважды и более раз, доступен для включения в сборную сезона.

Принять участие в составлении символической сборной РПЛ сезона-2024/2025 можно по ссылке. Каждый может выбрать одну из трёх предложенных расстановок на поле, а затем разместить на нём выбранных футболистов. Получившейся сборной можно поделиться в социальных сетях.

Собрать свою сборную можно здесь.