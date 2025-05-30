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Себастьен Фрей — о возвращении России в Европу: надеюсь, всё будет решено очень скоро

Себастьен Фрей — о возвращении России в Европу: надеюсь, всё будет решено очень скоро
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Бывший вратарь «Интера», «Фиорентины» и «Дженоа» Себастьен Фрей высказался о возможном возвращении российских команд на международную арену. Фрей отметил, что надеется на скорое возвращение России.

— Российские клубы и национальные команды сейчас не участвуют в международных матчах. Как думаете, ситуация наладится?
— Этого я не могу прокомментировать, потому что это не зависит от меня. Вы знаете ситуацию, поэтому я предпочитаю не разговаривать об этом. Но я надеюсь, что всё будет решено очень скоро для всех, и для России, — сказал Фрей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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