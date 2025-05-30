«Нужно сказать спасибо Галицкому». Сычёв высказался о попадании Матвея Сафонова в финал ЛЧ

Бывший нападающий «Спартака», «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют «ПСЖ» и миланский «Интер», а также о попадании российского голкипера парижан Матвея Сафонова в эту стадию турнира. Встреча пройдёт 31 мая в Мюнхене (Германия).

«Выход Матвея Сафонова с «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов — это круто, огромное событие, нужно рассказывать, показывать. Также это пример для молодёжи, что воспитанник «Краснодара» играет в финале Лиги чемпионов. Большой успех. Нужно сказать большое спасибо владельцу «Краснодара» Сергею Николаевичу Галицкому, уверен, что он рад тому, что воспитанник клуба дошёл до такой стадии.

Главное, чтобы финал был нескучным. Чаще всего ожидания становятся нашими проблемами. Мы все ждём яркий финал с обилием голов. Я буду просто наслаждаться футболом», — приводит слова Сычёва ТАСС.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.