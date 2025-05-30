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Мурад Мусаев из «Краснодара» чаще всех становился тренером тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Мурад Мусаев из «Краснодара» чаще всех становился тренером тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев 5 раз из 30 признавался тренером РПЛ по версии «Чемпионата». У Игоря Осинькина («Крылья Советов») и Михаила Галактионова («Локомотив») – по четыре попадания. Марко Николич (ЦСКА) – три попадания, по два – у Ролана Гусева, Рашида Рахимова («Рубин») и Деяна Станковича («Спартак»).

По разу тренерами тура становились Давид Деограсия и Владимир Слишкович (экс-«Оренбург» и «Оренбург»), Марцел Личка(экс-«Динамо»), Заур Тедеев («Акрон»), Сергей Ташуев (экс-«Ахмат») и Сергей Семак («Зенит»).

Кто ещё попадал в сборные тура РПЛ на протяжении сезона – можно узнать здесь.

Сегодня «Чемпионат» запустил спецпроект, в котором каждый читатель может собрать свою сборную сезона РПЛ. За 30 туров в символические сборные попали множество игроков из разных клубов РПЛ. Каждый футболист, выбранный нами дважды и более раз, доступен для включения в сборную сезона.

Принять участие в составлении символической сборной РПЛ сезона-2024/2025 можно по ссылке. Каждый может выбрать одну из трёх предложенных расстановок на поле, а затем разместить на нём выбранных футболистов. Получившейся сборной можно поделиться в социальных сетях.

Собрать свою сборную можно здесь.

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