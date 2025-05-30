Николай Наумов: смешно, что «Зенит» перенёс 100-летие клуба на следующий сезон

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о «Зените». Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что задачей команды является завоевание золотых медалей в 100-й сезон.

«Смешно, что «Зенит» перенёс 100-летие клуба на следующий сезон. Надо же искать какие-то оправдания. Сначала говорили, что ничего страшного, но, если сезон провален, его и нужно так называть. Когда совет директоров заседал, нужно было так и сказать. А говорить о 100-летии или 99-летии… «Зенит» со своими финансами должен быть чемпионом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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