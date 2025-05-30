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Сергей Петров назвал самый сложный момент для «Краснодара» в минувшем сезоне РПЛ

Сергей Петров назвал самый сложный момент для «Краснодара» в минувшем сезоне РПЛ
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Футболист «Краснодара» Сергей Петров ответил на вопрос, какой момент для «быков» был самым сложным по ходу сезона Российской Премьер-Лиги. 34-летний футболист выбрал матч 26-го тура с махачкалинским «Динамо» (3:2), в котором вратарь чёрно-зелёных Станислав Агкацев отразил пенальти под занавес встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

— Самый сложный момент для «Краснодара» в этот чемпионский сезон?
— Думаю, в первую очередь концовка матча в Махачкале, когда Стас Агкацев пенальти отбил. Это был волнительный момент. Но мы показали, что можем побеждать за счёт характера, — приводит слова Петрова «Известия».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул стал первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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