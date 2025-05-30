Сергей Петров назвал самый сложный момент для «Краснодара» в минувшем сезоне РПЛ

Футболист «Краснодара» Сергей Петров ответил на вопрос, какой момент для «быков» был самым сложным по ходу сезона Российской Премьер-Лиги. 34-летний футболист выбрал матч 26-го тура с махачкалинским «Динамо» (3:2), в котором вратарь чёрно-зелёных Станислав Агкацев отразил пенальти под занавес встречи.

— Самый сложный момент для «Краснодара» в этот чемпионский сезон?

— Думаю, в первую очередь концовка матча в Махачкале, когда Стас Агкацев пенальти отбил. Это был волнительный момент. Но мы показали, что можем побеждать за счёт характера, — приводит слова Петрова «Известия».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул стал первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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