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Бруну Алвеш назвал имя игрока, который олицетворяет современную историю «Зенита»

Бруну Алвеш назвал имя игрока, который олицетворяет современную историю «Зенита»
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Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеш высказался о соотечественнике и экс-капитане сине-бело-голубых Мигеле Данни.

«С Халком я играл вместе всего один год в «Зените», поэтому для меня за три года здесь самым важным игроком был Данни. Это футболист, который олицетворяет современную историю «Зенита» и достижения клуба, включая Суперкубок УЕФА», — приводит слова Алвеша Metaratings.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник выиграл Суперкубок УЕФА, трижды побеждал в чемпионате России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

С 2010 по 2013 год Алвеш защищал цвета «Зенита». В составе санкт-петербургского клуба защитник — чемпион России (сезон-2010, 2011/2012) и обладатель Суперкубка страны (2011).

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