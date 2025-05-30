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Объявлены судейские назначения на ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ

Объявлены судейские назначения на ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на ответные переходные матчи между клубами РПЛ и Мелбет Первой лиги. По итогам этих встреч будут определены обладатели мест в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон.

31 мая, суббота

«Пари НН» – «Сочи»: судья – Артём Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Урал»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Мацюра.

В первом стыковом матче между «Пари НН» и «Сочи» была зафиксирована победа нижегородцев со счётом 2:1. «Урал», в свою очередь, с таким же счётом обыграл грозненский «Ахмат».

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