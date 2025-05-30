Четыре футболиста «Спартака» попадали в сборные тура РПЛ от «Чемпионата» больше шести раз

Сразу четверо футболистов «Спартака» больше шести раз попадали в состав символических сборных «Чемпионата» по итогам каждого тура РПЛ. Это Манферд Угальде (шесть раз), Срджан Бабич (шесть раз), Маркиньос (семь раз) и Эсекьель Барко (семь раз). Рекордсмен по этому показателю – полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (девять раз).

Кто ещё попадал в сборные тура РПЛ на протяжении сезона – можно узнать здесь.

Сегодня «Чемпионат» запустил спецпроект, в котором каждый читатель может собрать свою сборную сезона РПЛ. За 30 туров в символические сборные попали множество игроков из разных клубов РПЛ. Каждый футболист, выбранный нами дважды и более раз, доступен для включения в сборную сезона.

Принять участие в составлении символической сборной РПЛ сезона-2024/2025 можно по ссылке. Каждый может выбрать одну из трёх предложенных расстановок на поле, а затем разместить на нём выбранных футболистов. Получившейся сборной можно поделиться в социальных сетях.

Собрать свою сборную можно здесь.