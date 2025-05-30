Николай Наумов: Суперфинал Кубка России не будет зрелищным, ЦСКА сильнее «Ростова»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Ростов». Матч состоится 1 июня и начнётся в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мне кажется, что финал «Ростов» — ЦСКА не будет зрелищным. Обычно финальные матчи не отличаются красотой, хотя внутреннее напряжение будет высоким. Армейцы в этом плане опытнее и сильнее, они дожмут «Ростов», и ЦСКА завоюет Кубок России. Ростовчанам будет сложно выиграть титул, несмотря на их огромное желание. Тем более в «Ростове» ходит много слухов о смене менеджмента и футболистов. Игроки будут доказывать, что не просто так ели свой хлеб», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.