Матвей Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов с «Интером»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на решающую игру Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером».

Полностью заявка «ПСЖ» выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Фабиан Руис, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Витинья, Ли Кан Ин, Лукас Эрнандес, Сенни Маюлу, Нуно Мендеш, Брэдли Баркола, Уоррен Заир-Эмери, Лукас Бералдо, Матвей Сафонов, Ибрагим Мбайе, Вильям Пачо, Арнау Тенас, Жоау Невеш.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене (Германия) завтра, 31 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале турнира «ПСЖ» выбил из розыгрыша лондонский «Арсенал», а «Интер» прошёл каталонскую «Барселону».