Рапопорт: в «Зените» не надо ничего менять — клуб работает нормально, есть результат

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт отреагировал на новость, что сине-бело-голубые не планируют перестановок в руководстве клуба и тренерском штабе команды.

«Совершенно правильно, что Семака и Медведева решили оставить в «Зените». Ничего менять не надо — клуб работает нормально, и есть результат. То, что команда не смогла добиться чемпионства, не значит, что нужно было менять сложившийся коллектив, который успешно работал много лет. Я был уверен, что никаких изменений не будет. Даже мысли об этом не было», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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