Эдуард Мор: считаю правильным решение оставить Семака в «Зените» — спады бывают у всех

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор оценил решение «Зенита» оставить на тренерском мостике Сергея Семака, несмотря на неудачные результаты в год 100-летия клуба.

«Я считаю правильным решение оставить Семака главным тренером «Зенита». Надо понимать, спады бывают у всех. Возьмите того же Гвардиолу в «Сити» — он провалил сезон. Также «Реал» выступил неудачно, а в прошлом сезоне — «Бавария». Но это же не говорит о том, что тренеры плохие. Очень сложно всё и всегда выигрывать. Такие переходные периоды бывают у всех. Так долго управлять звёздными игроками очень сложно. Семак их постоянно мотивирует. Я не сомневался, что его оставят в «Зените», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.