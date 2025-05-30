Толстиков: победа «Краснодара» — пощёчина не только «Зениту», но и всем московским клубам

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался о победе чёрно-зелёных в РПЛ сезона-2024/2025. Напомним, «быки» опередили в итоговой таблице «Зенит» на одно очко.

«В отличие от «Зенита», «Краснодар» стабильно провёл весь сезон. У команды практически не поменялся состав. Точечно усилились летом. Мурад Олегович очень грамотно ротировал футболистов на протяжении всего сезона. Соответственно, чемпионат прошли с минимумом травм. Ключевые игроки на проблемных позициях — Кордоба в атаке и Агкацев в воротах — без повреждений протянули весь сезон до конца, что сыграло самую важную роль в победе «Краснодара». Мы понимаем, что Кордоба — лучший футболист чемпионата России на сегодняшний день. «Краснодар» без Кордобы — совершенно другой «Краснодар» сегодня. Вряд ли он без Джона бился бы за чемпионство и стал бы первым в итоге. А Стас Агкацев просто потряс. Это великолепный вратарь с большим будущим, который безболезненно заменил Матвея Сафонова и провёл прекрасный сезон. Считаю, что победа «Краснодара» закономерна, и это большая пощёчина не только «Зениту», но и всем московским клубам — претендентам на первое место, где не было слаженной работы и не хватило ресурса, чтобы быть первыми. ЦСКА поздно оклемался, но они и в чуть более сжатых рамках работают — не так, как «Спартак», «Зенит» или «Динамо». Вторую часть сезона армейцы провели хорошо, но этого недостаточно, чтобы биться за чемпионство. Возможно, наградой за трудолюбие и очень качественную игру во второй части чемпионата им станет Кубок России. Хотя у «Ростова» тоже очень крепкая команда», — сказал Толстиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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