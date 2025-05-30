Экс-техдиректор «Краснодара» Толстиков: все титулы Сафонова в «ПСЖ» абсолютно заслуженные

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, который является воспитанником академии «быков».

«Я очень рад за Матвея. Как для номинально второго вратаря Сафонов уже провёл очень много матчей в «ПСЖ», и матчей достойных. В РПЛ немногие голкиперы за сезон наиграли столько (17 матчей. — Прим. «Чемпионата»). Для меня совершенно очевидно, что все три титула Матвея во Франции абсолютно заслуженные. А сейчас ещё может добавиться четвёртый. Сегодня уже всем понятно, что его брали в «ПСЖ» не просто как футболиста ротации, а вратаря, способного в любую минуту выйти на поле и помочь команде добиваться титулов», — сказал Толстиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.