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Бывший техдиректор «Краснодара» назвал главное условие трансфера Сперцяна в Европу

Бывший техдиректор «Краснодара» назвал главное условие трансфера Сперцяна в Европу
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Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков назвал главное условие для перехода полузащитника и капитана «быков» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Трансфер Эдика Сперцяна витает в воздухе давно. Но знаю точно: если в ближайшие недели никто не выйдет на него с конкретным предложением — он и на следующий сезон останется в клубе. В «Краснодаре» есть негласный закон: если потенциальный покупатель поздно приходит с предложением, они своих лидеров не продают. Какие-то продажи наверняка будут. Они подписывают новых иностранцев — соответственно, легионерские позиции становятся проблемными. Думаю, кто-то из легионеров покинет «Краснодар» в это летнее трансферное окно», — сказал Толстиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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