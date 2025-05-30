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Эдуард Мор: «Локомотив» — идеальный вариант продолжения карьеры для Комличенко

Эдуард Мор: «Локомотив» — идеальный вариант продолжения карьеры для Комличенко
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Ветеран «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новости о возможном переходе форварда «Ростова» Николая Комличенко в московский «Локомотив». Он считает, что это идеальный вариант для продолжения карьеры нападающего.

«Локомотив» — идеальный вариант продолжения карьеры для Комличенко. Для «Локомотива» это тоже хороший трансфер. Команда будет играть в два нападающих — Комличенко и Воробьёв. Думаю, в этом случае Сулейманов куда-то уйдёт. А Комличенко будет в Москве на виду, помогать решать задачи «Локомотиву». Такой нападающий нужен. Здесь все в плюсе», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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