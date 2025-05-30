Экс-директор «Краснодара»: «Зенит» упустил чемпионство в два последних трансферных окна

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался об упущенном «Зенитом» чемпионском титуле. Напомним, сине-бело-голубые завершили сезон РПЛ на втором месте, чемпионом России стал «Краснодар».

«Если разобрать детально, то «Зенит» упустил своё чемпионство в два последних трансферных окна. Взяли не совсем равноценных футболистов. Как следствие, в сезоне команде не хватало креатива. У Семака было много нападающих, хорошие защитники, но середина поля потеряла свою эксклюзивность, которая в предыдущие шесть лет радовала глаз болельщиков «Зенита». В завершившемся сезоне они эту изюминку потеряли. Мне кажется, это ключевая проблема «Зенита» образца 2025 года», — сказал Толстиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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