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Бывший техдиректор «Краснодара» высказался о возможном завершении карьеры Смоловым

Бывший техдиректор «Краснодара» высказался о возможном завершении карьеры Смоловым
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Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался о возможном завершении карьеры экс-нападающим «быков» Фёдором Смоловым. Ранее «Краснодар» объявил, что Смолов покинул клуб в связи с истечением сроков контракта.

«Феде самому решать, заканчивать или нет. Его уровень очень высокий. Он профессионал своего дела. Если Смолов очень хочет играть в футбол — наверняка найдёт продолжение карьеры. Но есть вероятность, что Фёдор уже готовит себя чуть-чуть к другому. Мне кажется, он может стать хорошим спортивным, футбольным менеджером. Его шоу на YouTube тоже сделано профессионально и уже достаточно популярно, нравится и болельщикам, и футболистам. Только Фёдор примет решение о собственном будущем. А в том, что он в состоянии ещё помочь какой-то команде, я не сомневаюсь», — сказал Толстиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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