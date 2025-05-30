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«Реал» объявил о переходе Трента Александер-Арнольда

«Реал» объявил о переходе Трента Александер-Арнольда
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Мадридский «Реал» объявил о переходе воспитанника «Ливерпуля» и защитника сборной Англии Трента Александер-Арнольда. Футболист подписал с испанским клубом контракт, рассчитанный до конца июня 2031 года.

Трент выступал за основную команду «Ливерпуля» с 2016 года. В составе мерсисайдского клуба защитник дважды становился чемпионом Англии, выигрывал все внутренние кубки, клубный чемпионат мира по футболу, а также Лигу чемпионов УЕФА.

«Реал» Мадрид завершил сезон-2024/2025 на втором месте в турнирной таблице Примеры, отстав от «Барселоны» на четыре очка. В Лиге чемпионов «сливочные» вылетели на стадии 1/4 финала, уступив «Арсеналу».

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