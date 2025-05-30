Экс-директор ЦСКА: работа в «Спартаке»? Глобально к предложениям я открыт

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о слухах в СМИ, которые связывали его со «Спартаком», «Зенитом» и даже «Ювентусом». На вопрос про возможную работу в «Спартаке» специалист ответил, что глобально открыт к предложениям.
— Про «Ювентус» всё же расскажите — правда могли туда перейти?
— Если что-то и было, то про работу на молодёжном уровне.
— Пару лет назад ходили разговоры про вас и «Спартак». А на этой неделе — и про «Зенит».
— В клубах работают люди, комментировать неуважительно по отношению к коллегам, спрашивайте в клубе.
— Сейчас вы бы пошли в «Спартак»?
— Ещё раз: там работают люди! Давайте уважать коллег! Если глобально, то к предложениям я открыт, — приводит слова Мовсесьяна Sport24.