Экс-директор ЦСКА: работа в «Спартаке»? Глобально к предложениям я открыт

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о слухах в СМИ, которые связывали его со «Спартаком», «Зенитом» и даже «Ювентусом». На вопрос про возможную работу в «Спартаке» специалист ответил, что глобально открыт к предложениям.

— Про «Ювентус» всё же расскажите — правда могли туда перейти?

— Если что-то и было, то про работу на молодёжном уровне.

— Пару лет назад ходили разговоры про вас и «Спартак». А на этой неделе — и про «Зенит».

— В клубах работают люди, комментировать неуважительно по отношению к коллегам, спрашивайте в клубе.

— Сейчас вы бы пошли в «Спартак»?

— Ещё раз: там работают люди! Давайте уважать коллег! Если глобально, то к предложениям я открыт, — приводит слова Мовсесьяна Sport24.