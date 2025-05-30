«В итоге тренера убрали». Экс-директор ЦСКА рассказал, как в клубе подставили Федотова

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о негативных процессах в клубе. В частности, он пожаловался, что заместитель генерального директора Евгений Шевелев вводил в заблуждение тренеров неправильной подачей статистики. В результате этого под удар попал экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов, которого потом уволили из клуба.

— Данные Шевелева были манипулятивны?

— Я озвучивал это. Статистика для меня полезна в рамках биг-дата, огромных массивов. На малых объёмах — бесполезна. В случае Айссауи были оцифрованы пять матчей — и использованы как аргумент в его пользу. Мы в отчётах прямо указали: «В Айссауи ничего нет. Кисляк сильнее!» Но выбор был сделан в пользу цифр. Убедили Федотова — тот дал добро. И в итоге тренера подставили. Шестое место, Федотова убрали. «Блестящая работа» (смеётся), — приводит слова Мовсесьяна Sport24.