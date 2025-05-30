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Трент Александер-Арнольд сыграет за «Реал» на клубном чемпионате мира

Трент Александер-Арнольд сыграет за «Реал» на клубном чемпионате мира
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Правый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд сможет принять участие в розыгрыше нового клубного чемпионата мира по футболу. Футболист подписал с испанским клубом контракт, который вступит в силу 1 июня 2025 года, а турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля в США.

В групповом этапе клубного чемпионата мира примут участие 32 команды из шести конфедераций, которые будут поделены на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Финальный матч пройдёт 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси). Призовой фонд турнира составит более $ 1 млрд.

Трент — воспитанник «Ливерпуля», за первую команду он играл с 2016 года. В составе мерсисайдского клуба защитник дважды становился чемпионом Англии, выигрывал все внутренние кубки, клубный чемпионат мира по футболу, а также Лигу чемпионов УЕФА.

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