Комличенко: Карпин в ярости — страшный человек, бывало, бутылки летали

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине, ранее возглавлявшем ростовчан, а также рассказал о требовательности специалиста.

— Карпин на тебя кричал реально?

— Да, было жёстко, была и критика, и мне было немного стыдно, потому что не выполнял то, что я мог сделать, то, что он требовал. А требовал он не суперсложные вещи — где‑то добежать. Это стыдно, потому так прозвучало из его уст. И я ощутил на себе, мне было немного стыдно. Он говорит: «Ты как лидер должен показывать всем своим примером, ты должен добегать». А я не добежал и понимал это.

— Карпин в ярости — страшный человек?

— Очень, прям жёстко. Бывало, бутылки летали.

— Когда его удалили после поражения от «Краснодара»? А ещё и в раздевалках летали?

— Да, может быть. Могут в перерыве летать бутылки. Мы можем даже вести 2:0 к перерыву, и он всё равно может быть в ярости из‑за какого‑то там мини‑момента, — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».

В 36 матчах клубного сезона-2024/2025 нападающий забил девять голов и отдал пять результативных передач. За команду из Ростова-на-Дону игрок выступает с кампании-2021/2022. Комличенко является воспитанником краснодарского футбола.

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году и отработал там до 2021-го. После этого покинул донской клуб, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. В марте 2022-го тренер снова возглавил «Ростов».

Карпин также является тренером сборной России. В июне 2024 года 56-летний специалист подписал новый контракт с Российским футбольным союзом (РФС), рассчитанный до июля 2028 года.

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