Вингер «Барселоны» Рафинья: не знаю, буду ли я играть в другом клубе высокого уровня

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья высказался о своём нынешнем положении в команде, а также заявил, что хотел бы оставаться в стане сине-гранатовых как можно дольше.

«Я побывал во многих клубах, и мне 28 лет. После этого я не знаю, буду ли я играть в другом клубе высокого уровня. Моя цель — оставаться здесь как можно дольше, стараясь изо всех сил. Я хочу быть важным для клуба, для игроков, для тренера. Когда этого станет недостаточно, придумаю что-нибудь другое.

Сейчас чувствую себя важным, в данный момент, который я проживаю, как на поле, так и вне его, в составе команды. Это даёт мне уверенность в том, что я могу выполнять свою работу. Все бразильцы, которые были здесь, написали свою историю, и я хочу написать свою, по-своему. Я не хочу, чтобы они говорили, что Рафинья был похож на того-то или того-то, хочу, чтобы они запомнили Рафинью как человека, который много работал и отдавал всё ради этой футболки», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.