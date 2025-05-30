Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Барселоны» Рафинья: не знаю, буду ли я играть в другом клубе высокого уровня

Вингер «Барселоны» Рафинья: не знаю, буду ли я играть в другом клубе высокого уровня
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья высказался о своём нынешнем положении в команде, а также заявил, что хотел бы оставаться в стане сине-гранатовых как можно дольше.

«Я побывал во многих клубах, и мне 28 лет. После этого я не знаю, буду ли я играть в другом клубе высокого уровня. Моя цель — оставаться здесь как можно дольше, стараясь изо всех сил. Я хочу быть важным для клуба, для игроков, для тренера. Когда этого станет недостаточно, придумаю что-нибудь другое.

Сейчас чувствую себя важным, в данный момент, который я проживаю, как на поле, так и вне его, в составе команды. Это даёт мне уверенность в том, что я могу выполнять свою работу. Все бразильцы, которые были здесь, написали свою историю, и я хочу написать свою, по-своему. Я не хочу, чтобы они говорили, что Рафинья был похож на того-то или того-то, хочу, чтобы они запомнили Рафинью как человека, который много работал и отдавал всё ради этой футболки», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android