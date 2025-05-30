Андрес Иньеста отреагировал на новость о продлении «Барселоной» контракта с Ямалем

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал продление каталонцами контракта с 17-летним вингером Ламином Ямалем. Новое соглашение рассчитано до 2031 года и имеет сумму отступных в контракте в размере € 1 млрд.

«Продление контракта Ламина — отличная новость для болельщиков «Барселоны», что он будет оставаться там. Надеюсь, он сможет поддерживать этот уровень и расти год за годом, потому что он действительно уникальный талант. Надеюсь, он сможет подарить «Барсе» много радости», — приводит слова Иньесты Marca.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2024/2025 он провёл 55 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Предыдущее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.