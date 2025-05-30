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Двукратный чемпион России Мор составил сборную сезона в спецпроекте «Чемпионата»

Двукратный чемпион России Мор составил сборную сезона в спецпроекте «Чемпионата»
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Двукратный чемпион России Эдуард Мор принял участие в спецпроекте «Чемпионата» и составил сборную сезона РПЛ. Он выбрал схему 4-3-3.

Вратарь — Станислав Агкацев.
Защитники — Лукас Оласа, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Густаво Мантуан.
Полузащитники — Эдуард Сперцян, Наиль Умяров, Алексей Батраков.
Нападающие — Маркиньос, Луис Энрике, Джон Кордоба.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул стал первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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