Сергей Петров ответил, мотивировало ли «Краснодар» желание игроков «Динамо» взять реванш

Футболист «Краснодара» Сергей Петров ответил на вопрос, присутствовала ли в команде дополнительная мотивация перед матчем 30-го тура РПЛ с московским «Динамо». Перед игрой некоторые футболисты бело-голубых заявили, что хотели бы поквитаться с «Краснодаром» за прошлогодний матч, в котором «Динамо» проиграло и упустило чемпионский титул.

— Футболисты московского «Динамо» перед матчем последнего тура говорили, что хотят поквитаться с «Краснодаром» за то, что отобрали у них чемпионство год назад. Это как-то дополнительно мотивировало вашу команду?

— Я видел эти высказывания, но не обращал на них внимания, — приводит слова Петрова «Известия».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул стал первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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