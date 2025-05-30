Экс-директор ЦСКА раскрыл, что клуб мог подписать игрока, который выиграл Лигу конференций

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, что клуб мог подписать португальского хавбека Шикинью, который впоследствии перешёл в «Олимпиакос» и стал победителем Лиги конференций.

— Закончился первый сезон Мендеса и Зделара, мы искали центрального полузащитника. Федотов согласовал Шикинью — он принадлежал «Бенфике». За него требовалось заплатить, дать хороший контракт. Шикинью было 27, игрок уровня 1/4 финала Лиги чемпионов — он поднял бы ЦСКА на уровень выше. Как это сделал Пьянич, только тому все 35 и он не такой подвижный, как португалец.

— Почему не подписали Шикинью?

— Руководство денег то ли не нашло, то ли не дало. А Шикинью [зимой 2024-го за € 500 тыс.] перешёл в «Олимпиакос» и выиграл с ним Лигу конференций, — приводит слова Мовсесьяна Sport24.