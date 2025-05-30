«Это Россия, Михалыч!» Александр Мостовой — о недопуске «Черноморца» к стыкам РПЛ

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой высказался о ситуации с новороссийским «Черноморцем», который не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Ранее об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

«У нас есть пример «Черноморца», который по спортивному принципу вышел, но его не допускают до стыковых матчей из-за стадиона. У нас что, в стране нет стадионов? Где спортивный принцип? Но есть одна фраза: «Это Россия, Михалыч!» «Черноморец» жалко в спортивном плане. Им надо было дать шанс сыграть в стыках. Пускай сыграли бы, а потом всё решали.

Что касается ситуации вокруг стыков и «Химок», с опытом европейских стран такого не должно быть. В такой огромной стране с такими ресурсами это непозволительно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.