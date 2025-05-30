Игрок «Пари НН» Трошечкин: был бы плохой сигнал, если бы «Химкам» всё‑таки дали лицензию

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался о ситуации с подмосковными «Химками» и новороссийским «Черноморцем», которые не получили лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Ранее об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

«Мне жалко игроков, персонал и тренерский штаб команд. И «Химок», и «Черноморца», которые добились хорошего результата — остались в РПЛ или пробились в стыки по спортивному принципу.

Но есть ещё много других моментов, которые нужно делать правильно. Например, был бы очень плохой сигнал, если бы «Химкам» всё‑таки дали лицензию. Потому что не платить деньги на протяжении долгого времени, а потом получить лицензию… Это был бы сигнал всем руководителям, что так делать можно и всё будет хорошо: игроки будут сами выходить на поле, и это будет прокатывать.

Правила едины для всех. И проблема тут прежде всего в том, что это всё затянулось. Я так понимаю, «Химкам» до последнего верили на слово, а в итоге получилось так, как получилось», — приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

На протяжении сезона-2024/2025 появлялась информация о финансовых проблемах красно-чёрных и задолженностях по заработной плате перед игроками и сотрудниками клуба. При этом в турнирной таблице химчане финишировали на 12-м месте, дающем право выступать в РПЛ.