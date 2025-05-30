«Грубая ошибка!» Мовсесьян констатировал трансферный провал ЦСКА

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян констатировал грубую трансферную ошибку ЦСКА. Армейцы сначала не продали Виктора Мендеса за € 6 млн. А потом, когда футболист выпал из основного состава, клуб расстался с ним за $ 800 тыс. (такую сумму ЦСКА получил от «Коло-Коло» по версии СМИ).

— Мендес мне жаловался: «Андрей, ничего не получается!» У всех бы так не получалось — в старте из тура в тур.

— Почему Мендес так комплексовал?

— Виктора просили подниматься так же высоко, как сейчас Кисляка, а он боялся, что не успеет вернуться. Но при этом мы получили оффер по Мендесу на 4+2 млн [евро] и… не отпустили. Грубая ошибка!» — приводит слова Мовсесьяна Sport24.