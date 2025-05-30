Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Грубая ошибка!» Мовсесьян констатировал трансферный провал ЦСКА

«Грубая ошибка!» Мовсесьян констатировал трансферный провал ЦСКА
Комментарии

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян констатировал грубую трансферную ошибку ЦСКА. Армейцы сначала не продали Виктора Мендеса за € 6 млн. А потом, когда футболист выпал из основного состава, клуб расстался с ним за $ 800 тыс. (такую сумму ЦСКА получил от «Коло-Коло» по версии СМИ).

— Мендес мне жаловался: «Андрей, ничего не получается!» У всех бы так не получалось — в старте из тура в тур.

— Почему Мендес так комплексовал?
— Виктора просили подниматься так же высоко, как сейчас Кисляка, а он боялся, что не успеет вернуться. Но при этом мы получили оффер по Мендесу на 4+2 млн [евро] и… не отпустили. Грубая ошибка!» — приводит слова Мовсесьяна Sport24.

Материалы по теме
Экс-директор ЦСКА раскрыл, что клуб мог подписать игрока, который выиграл Лигу конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android