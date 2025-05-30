Ибраима Конате рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с «Ливерпулем»

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с мерсисайдским клубом. Действующее соглашение Конате с «Ливерпулем» рассчитано до конца июня 2026 года.

«Продвигаются ли переговоры? Не совсем, но мой агент встречался с представителями клуба на прошлой неделе. Я не знаю, что будет дальше. Клуб сделал мне предложение, я кое-что ответил, вот и всё. Я ничего не просил у «Ливерпуля», несмотря на то что об этом писали в социальных сетях», — приводит слова Конате британское онлайн-издание The Independent.

В минувшем сезоне Конате провёл 42 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.