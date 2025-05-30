Эдуард Мор: ЦСКА — фаворит Суперфинала Кубка России с «Ростовом»

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Ростов». Матч состоится 1 июня и начнётся в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«ЦСКА — фаворит Суперфинала Кубка России с «Ростовом». Не думаю, что армейцы прямо разорвут соперника, но, думаю, матч закончится с минимальным счётом в пользу ЦСКА. Я не жду голевой феерии. Игра будет складываться осторожно, потому что ЦСКА будет стараться играть от обороны, что они умеют делать. Свой шанс они найдут всегда. Много говорят, что «Ростов» пойдёт прессинговать и делать высокий темп, но Николич этого бы и хотел. Армейцы с ромбом и техничными футболистами были бы только рады такому стилю игры от «Ростова». Я жду больше оборонительной игры от обеих команд», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.