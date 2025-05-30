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Андрес Иньеста подвёл итоги минувшего сезона для «Барселоны»

Андрес Иньеста подвёл итоги минувшего сезона для «Барселоны»
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подвёл итоги прошедшего сезона для сине-гранатовых.

«Это был великолепный сезон: мы выиграли два титула, дошли до полуфинала Лиги чемпионов и были на грани выхода в финал. И самое главное — это чувство, которое передаёт команда, молодая и в то же время очень опытная. Если она продолжит идти по этому пути, думаю, она будет очень близка к тому, чтобы выигрывать титулы каждый год», — приводит слова Иньесты Marca.

Сине-гранатовые завоевали золотые медали чемпионата Испании, набрав 88 очков в 38 встречах Ла Лиги. Отрыв от мадридского «Реала» составил четыре очка. Также «Барселона» выиграла в этом сезоне Кубок Испании. В Лиге чемпионов каталонская команда вылетела на стадии полуфинала, проиграв «Интеру».

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