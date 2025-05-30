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«Химки» объявили о роспуске второй команды, выступавшей во Второй лиге

«Химки» объявили о роспуске второй команды, выступавшей во Второй лиге
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Пресс-служба подмосковных «Химок» официально объявила о роспуске второй команды, выступавшей во Второй лиге.

«После невыдачи ФК «Химки» лицензии для участия в чемпионате РПЛ мы вынуждены объявить о роспуске нашей второй команды.

В сложившихся обстоятельствах выступление в профессиональном турнире «Химок-2», как одной из важных частей клубной вертикали, невозможно. Красно-чёрные снимаются с соревнований под эгидой Второй лиги Б. Завтрашний матч с липецким «Металлургом», как и последующие календарные игры «Химок-2», отменён.

Работа по оптимизации процессов, связанных с нынешней ситуацией в ФК «Химки», продолжается. О дальнейших её этапах сообщим дополнительно», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

На протяжении сезона-2024/2025 появлялась информация о финансовых проблемах красно-чёрных и задолженностях по заработной плате перед игроками и сотрудниками клуба. При этом в турнирной таблице химчане финишировали на 12-м месте, дающем право выступать в РПЛ.

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