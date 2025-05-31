«ПСЖ» — «Интер»: во сколько начало матча финала ЛЧ 2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 31 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач из Румынии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии полуфинала французский гранд прошёл «Арсенал», обыграв лондонскую команду со счётом 3:1 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии «нерадзурри» победили «Барселону» со счётом 7:6 по результатам двух встреч.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: