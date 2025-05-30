Мостовой — о «Химках»: больно, что одни команды РПЛ разваливаются, а другие — жируют

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о ситуации в подмосковных «Химках». У клуба серьёзные финансовые проблемы, он не получил лицензию на следующий сезон РПЛ и, вероятно, станет банкротом.

«Очень печально, что «Химки» станут банкротом. К этому уже всё шло года три, всё копилось. Кого-то берут, кого-то убирают, и всё до этого докатилось. «Химки» по составу должны находиться в середине таблицы РПЛ. Но видишь, до чего докатилось! В этой ситуации больше всего жалко футболистов. Что им теперь делать? 25 игроков только в основной команде. Печально, что одни команды РПЛ разваливаются, а другие — жируют. Это недопустимо и больно! Но такое происходит раз в пять лет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.