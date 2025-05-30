Колыванов: не стал бы называть ЦСКА неоспоримым фаворитом, «Ростов» — крепкий орешек

Российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Ростов». Матч состоится 1 июня и начнётся в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ростов» — крепкий орешек. Футболисты команды в течение всего сезона никого не боялись и показывали характер. Ребята бьются и достаточно сыграны. В Суперфинале с ЦСКА «Ростов» может начать матч с высокого прессинга, как это было в некоторых играх чемпионата. Я бы не стал так категорично относиться к «Ростову» и называть ЦСКА неоспоримым фаворитом. Не сказал бы, что возможное поражение армейцев будет суперсенсацией», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.