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Колыванов: не стал бы называть ЦСКА неоспоримым фаворитом, «Ростов» — крепкий орешек

Колыванов: не стал бы называть ЦСКА неоспоримым фаворитом, «Ростов» — крепкий орешек
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Российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Ростов». Матч состоится 1 июня и начнётся в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» — крепкий орешек. Футболисты команды в течение всего сезона никого не боялись и показывали характер. Ребята бьются и достаточно сыграны. В Суперфинале с ЦСКА «Ростов» может начать матч с высокого прессинга, как это было в некоторых играх чемпионата. Я бы не стал так категорично относиться к «Ростову» и называть ЦСКА неоспоримым фаворитом. Не сказал бы, что возможное поражение армейцев будет суперсенсацией», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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