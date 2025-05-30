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Луис Энрике: если Дани Алвес придёт в «Зенит», мы будем очень рады

Луис Энрике: если Дани Алвес придёт в «Зенит», мы будем очень рады
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Бразильский вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о возможном переходе бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса в стан сине-бело-голубых. Ранее в СМИ появилась информация, что экс-футболист сборной Бразилии может подписать контракт с российской медиакомандой.

— Хотели бы видеть его в «Зените»?
— Да, Дани Алвес — очень опытный футболист, он побывал во многих клубах и выиграл очень много титулов. Конечно, его будут очень рады видеть здесь, в «Зените». Он научит многих молодых игроков наслаждаться футболом. Так что, если он придёт в «Зенит», мы будем очень рады, — приводит слова Энрике Sport24.

Напомним, ранее Алвес был признан виновным по обвинению в изнасиловании и приговорён к тюремному заключению сроком 4,5 года. После года в тюрьме суд Барселоны освободил бывшего футболиста под залог в € 1 млн до момента рассмотрения апелляции на приговор.

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