Луис Энрике: если Дани Алвес придёт в «Зенит», мы будем очень рады

Бразильский вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о возможном переходе бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса в стан сине-бело-голубых. Ранее в СМИ появилась информация, что экс-футболист сборной Бразилии может подписать контракт с российской медиакомандой.

— Хотели бы видеть его в «Зените»?

— Да, Дани Алвес — очень опытный футболист, он побывал во многих клубах и выиграл очень много титулов. Конечно, его будут очень рады видеть здесь, в «Зените». Он научит многих молодых игроков наслаждаться футболом. Так что, если он придёт в «Зенит», мы будем очень рады, — приводит слова Энрике Sport24.

Напомним, ранее Алвес был признан виновным по обвинению в изнасиловании и приговорён к тюремному заключению сроком 4,5 года. После года в тюрьме суд Барселоны освободил бывшего футболиста под залог в € 1 млн до момента рассмотрения апелляции на приговор.